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Сегодня, 22:04

Севикян: «С детства была мечта сыграть за «Локомотив»

Руслан Минаев
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Нападающий «Локомотива» Эдгар Севикян поделился эмоциями после подписания контракт с железнодорожниками.

«Скрывать не буду. С детства не только у меня, но и у моего отца была мечта, чтобы я сыграл за «Локомотив». В голове это было.

[Над предложение «Локомотива"] особо долго не думал, так как очень люблю этот клуб и понимаю, что на данный момент это лучший вариант для меня.

[С Галактионовым] мы знакомы еще с юношеских команд. Очень хорошо знаю его стилистику, что он требует. Говорил ли с Тикнизяном? Прям чтобы узнавать информацию — нет. Мы и на сборах пересекаемся и разговариваем», — сказал Севикян клубной пресс-службе.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 и предусматривает право выкупа.

Севикян в январе этого года перешел в венгерский клуб из «Пари НН». С того момента 23-летний полузащитник провел за «Ференцварош» 17 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.

ФК Локомотив (Москва)
ФК Ференцварош
Эдгар Севикян
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2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
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 Факел 7 1 1 5 3-14 4
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