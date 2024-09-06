Севикян: «С детства была мечта сыграть за «Локомотив»

Нападающий «Локомотива» Эдгар Севикян поделился эмоциями после подписания контракт с железнодорожниками.

«Скрывать не буду. С детства не только у меня, но и у моего отца была мечта, чтобы я сыграл за «Локомотив». В голове это было.

[Над предложение «Локомотива"] особо долго не думал, так как очень люблю этот клуб и понимаю, что на данный момент это лучший вариант для меня.

[С Галактионовым] мы знакомы еще с юношеских команд. Очень хорошо знаю его стилистику, что он требует. Говорил ли с Тикнизяном? Прям чтобы узнавать информацию — нет. Мы и на сборах пересекаемся и разговариваем», — сказал Севикян клубной пресс-службе.

Арендное соглашение рассчитано до конца сезона-2024/25 и предусматривает право выкупа.

Севикян в январе этого года перешел в венгерский клуб из «Пари НН». С того момента 23-летний полузащитник провел за «Ференцварош» 17 матчей, забил 2 мяча и сделал 1 результативную передачу.