Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Таблица переходов
Фото
Видео
Все материалы
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 22:14

Гол Глушакова принес «Химкам» победу над Broke Boys в товарищеском матче

Руслан Минаев
Читать «СЭ» в Telegram Дзен ВКонтакте

«Химки» обыграли Broke Boys в товарищеской встрече — 2:0.

На 13-й минуте счет открыл хавбек Денис Глушаков. В начале второй половины второй гол подмосковного клуба забил полузащитник Бутта Магомедов.

15 сентября «Химки» сыграют на выезде с «Акроном» в 8-м туре РПЛ.

ФК Broke Boys
ФК Химки
Читайте также
Овечкин улетел из России в США
Штаб Тутберидзе поможет Парсеговой выплатить долг перед академией Плющенко
Около 15 тыс. разрешений посетить заповедные территории Камчатки оформлено через приложение «Зеленая кнопка» в 2024 году
Новичком красно-белых заинтересовалась Генпрокуратура. Что происходит в «Спартаке»
Умер бывший главный редактор kommersant.ru Павел Черников
В Красноярске мужчина обстрелял из окна припаркованные у дома автомобили
Популярное видео
«Ростов» — «Факел»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Локомотив» — «Краснодар»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Динамо» Мх: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Оренбург» — «Динамо» (Москва): РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Спартак» — «Рубин»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Пари НН» — «Зенит»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Химки» — ЦСКА: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ахмат» — «Акрон»: РПЛ, 7-й тур, видеообзор матча
«Ротор» — «Чайка»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Краснодар» разгромил «Локо», ничья «Оренбурга» и «Динамо»: видео голов 1 сентября
«Сочи» — «Тюмень»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Черноморец» — «Родина»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«КАМАЗ» — «Нефтехимик»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Сокол» — «Шинник»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Урал» — «Алания»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Арсенал» — «СКА-Хабаровск»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Уфа» — «Торпедо»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
«Енисей» — «Балтика»: ФНЛ, 8-й тур, видеообзор матча
Дубль Лусиано, победы «Спартака» и ЦСКА: видео голов 7-го тура 31 августа
«Локомотив» — «Химки»: Кубок России, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Крылья Советов»: Кубок России, видеообзор матча
«Пари НН» — «Краснодар»: Кубок России, видеообзор матча
«Оренбург» — «Ростов»: Кубок России, видеообзор матча
«Локомотив» — «Ростов»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Динамо» (Москва) — «Краснодар»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
«Крылья Советов» — «Пари НН»: РПЛ, 6-й тур, видеообзор матча
Самые обсуждаемые
Сегодня
Вчера
Неделя
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 7 5 2 0 18-1 17
2
 Краснодар 7 4 3 0 9-3 15
3
 Локомотив 7 5 0 2 15-10 15
4
 Спартак 7 4 2 1 10-3 14
5
 ЦСКА 7 4 1 2 15-4 13
6
 Динамо 7 4 1 2 11-6 13
7
 Ростов 7 3 2 2 13-13 11
8
 Рубин 7 3 1 3 11-12 10
9
 Динамо Мх 7 2 2 3 3-6 8
10
 Кр. Советов 7 2 0 5 6-13 6
11
 Пари НН 7 2 0 5 6-15 6
12
 Оренбург 7 1 3 3 9-13 6
13
 Химки 7 1 3 3 9-13 6
14
 Акрон 7 1 2 4 7-13 5
15
 Ахмат 7 0 5 2 4-10 5
16
 Факел 7 1 1 5 3-14 4
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
13.09 20:15
Рубин – Кр. Советов
 - : -
14.09 12:00
Оренбург – Локомотив
 - : -
14.09 14:15
Факел – Пари НН
 - : -
14.09 16:30
ЦСКА – Зенит
 - : -
14.09 16:30
Акрон – Химки
 - : -
14.09 19:00
Краснодар – Ростов
 - : -
15.09 14:15
Динамо – Ахмат
 - : -
15.09 19:00
Динамо Мх – Спартак
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Зенит

 7
Мирлинд Даку

Мирлинд Даку

Рубин

 5
Игорь Дивеев

Игорь Дивеев

ЦСКА

 4
П
Маркус Вендел

Маркус Вендел

Зенит

 7
Алексей Батраков

Алексей Батраков

Локомотив

 5
Бителло

Бителло

Динамо

 4
И К Ж
Муталип Алибеков

Муталип Алибеков

Динамо Мх

 5 1 0
Даниил Фомин

Даниил Фомин

Динамо

 4 1 1
Бутта Магомедов

Бутта Магомедов

Химки

 6 1 1
Вся статистика

Olimpbet awards

Новости
RSS RSS
Все новости