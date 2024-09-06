Гол Глушакова принес «Химкам» победу над Broke Boys в товарищеском матче

«Химки» обыграли Broke Boys в товарищеской встрече — 2:0.

На 13-й минуте счет открыл хавбек Денис Глушаков. В начале второй половины второй гол подмосковного клуба забил полузащитник Бутта Магомедов.

15 сентября «Химки» сыграют на выезде с «Акроном» в 8-м туре РПЛ.