Мостовой: «Спартаку» нужен еще один форвард»

Бывший полузащитник «Спартака» Александр Мостовой поделился мнением о нападении красно-белых.

«На примере «Зенита» красно-белым нужен еще один форвард. Они уже шесть раз подряд выиграли чемпионство страны. Это подтверждение всех моих слов — играют футболисты. Это я к тому, что у нас начинают восхвалять тренера, потом смотришь, а через два месяца его уже убрали, и про него все забыли. От хорошего нападающего никто не откажется.

Был бы я в «Спартаке» и если бы мне предложили двух-трех хороших игроков, я бы сказал: «Деньги есть? Давайте купим, конечно!» Мы же хотим выигрывать», — цитирует Мостового Legalbet.

После 7 туров РПЛ «Спартак» набрал 14 очков и занимает 4-е место в турнирной таблице. 15 сентября красно-белые сыграют на выезде с махачкалинским «Динамо».