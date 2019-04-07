19:57 | Футбол — РПЛ

Эдер: "Зенит" переигрывает "Локо" в центре поля"

0
Обсудить

Нападающий "Локомотива" Эдер в перерыве матча 22-го тура премьер-лиги против "Зенита" заявил, что петербуржцы переигрывают его команду в центре поля. 

- Идет игра равных команд, - сказал Эдер в эфире канала "Матч Премьер". - "Зенит" переигрывает нас в центре поля, поэтому не всегда мне удается завладеть мячом. Во втором тайме больше будем играть в наступательный футбол, забегать защитникам за спину.

"Зенит" занимает 1-е место в турнирной таблице, имея в активе 44 очка. "Локо" с 38 баллами располагается на 4-й строчке.

Локомотив - Зенит

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и онлайн-трансляции матчей, календарь и результаты игр 

Опрос

"Спартак" проиграл ЦСКА. Он еще может стать чемпионом?
Обсудить
голосовать
0
Обсудить
Загрузка...
Материалы сюжета: РПЛ-2018/19. 22-й тур. "Спартак" – ЦСКА, "Локо" – "Зенит" и другие игры
Материалы других СМИ