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Дзюбу рассмешило видео с кражей его алюминиевой фигуры

21:38
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Дарья Исаева, «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил новость о краже своей алюминиевой фигуры, которую установили жители Подольска.

Форвард сборной России опубликовал видео и поставил несколько смеющихся смайликов.

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Публикация от Artem Dzyuba (@artem.dzyuba)

В середине октября широкое освещение в прессе получила история с картонной фигурой футболиста. Один из студентов ГУУ принес на занятие картонного Дзюбу и поставил около задней парты. По словам студента, преподавательница не разглядела, что футболист не настоящий и несколько минут пыталась заставить его пересесть на переднюю парту.

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