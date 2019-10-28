Дзюбу рассмешило видео с кражей его алюминиевой фигуры

Нападающий «Зенита» Артем Дзюба оценил новость о краже своей алюминиевой фигуры, которую установили жители Подольска.

Форвард сборной России опубликовал видео и поставил несколько смеющихся смайликов.

В середине октября широкое освещение в прессе получила история с картонной фигурой футболиста. Один из студентов ГУУ принес на занятие картонного Дзюбу и поставил около задней парты. По словам студента, преподавательница не разглядела, что футболист не настоящий и несколько минут пыталась заставить его пересесть на переднюю парту.

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