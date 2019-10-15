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Картонный Дзюба посетил занятие в институте и «пообщался» с преподавательницей

23:06
Картонный Дзюба посетил занятие в институте и «пообщался» с преподавательницей. Картонный Дзюба посетил занятие в институте и «пообщался» с преподавательницей. Картонный Дзюба посетил занятие в институте и «пообщался» с преподавательницей. Картонный Дзюба посетил занятие в институте и «пообщался» с преподавательницей.
Картонный Дзюба посетил занятие в институте и «пообщался» с преподавательницей.
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Анекдотичная история произошла в Государственном университете управления. Один из студентов принес на занятия картонную статую капитана сборной России Артема Дзюбы и поставил его на задней парты.

По словам одного из студентов, «Дзюбу» удалось утащить с матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (4:0).

Он рассказал, что преподавательница математики не разглядела, что футболист не настоящий и несколько минут пыталась заставить его пересесть на переднюю парту.

Историю в сториз Instagram опубликовал сам Дзюба.

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