Картонный Дзюба посетил занятие в институте и «пообщался» с преподавательницей.

Анекдотичная история произошла в Государственном университете управления. Один из студентов принес на занятия картонную статую капитана сборной России Артема Дзюбы и поставил его на задней парты.

По словам одного из студентов, «Дзюбу» удалось утащить с матча отборочного турнира Евро-2020 против Шотландии (4:0).

Он рассказал, что преподавательница математики не разглядела, что футболист не настоящий и несколько минут пыталась заставить его пересесть на переднюю парту.

Историю в сториз Instagram опубликовал сам Дзюба.