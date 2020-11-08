Дзюбу освистали перед пенальти
В матче 14-го тура РПЛ между «Зенитом» и «Краснодаром» в ворота гостей был назначен пенальти. Когда к мячу подошел нападающий хозяев Артем Дзюба, болельщики на «Газпром Арене» освистали форварда. Дзюба пенальти не реализовал.
Ранее в интернете появился ролик интимного содержания с участием человека, похожего на Артема Дзюбу. После этого футболист закрыл свой профиль в Instagram.
Перед матчем с «Краснодаром» Дзюба также булл лишен капитанской повязки. (Гоша Чернов)
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