3 мая, 12:11

Ролан Гусев: «Динамо» надо в каждом матче побеждать»

Камила Абдурахманова
корреспондент

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев дал комментарий после первой тренировки под его руководством.

«Провели хорошую тренировку, все по плану, мне все знакомо, никаких проблем в общении с ребятами. Они все требования знают, понимают. Я им сразу сказал, что это не мои требования, а требования современного футбола. Прекрасно понимаем, что нам надо в каждом матче побеждать, другого быть не может у нас, чтобы мы могли зацепиться за медали. Сейчас готовимся к «Крыльям». Кое-какие действия подкорректировать, больше на оборонительные действия. Все, что хорошее, надо закрепить. Команда хорошая, футболисты сильные», — приводит слова Гусева клубная пресс-служба.

В четверг, 1 мая «Динамо» объявило об уходе главного тренера команды Марцела Лички. Гусев был назначен исполняющим обязанности до конца сезона-2024/25.

После 26 туров бело-голубые с 47 очками занимают пятое место в РПЛ. «Крылья Советов» (30 очков) идут на девятой строчке в турнирной таблице.

5 мая «Динамо» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура. Начало — в 18.30 по московскому времени.

Ролан Гусев
РПЛ
ФК Динамо (Москва)
  • ANTI BOMG

    Да, всем надо, даже бомжам.

    03.05.2025

  • lemikhov.gena@mail.ru

    Ролан!Если возьмёшь бронзу руководство динамо тебя проклянет!

    03.05.2025

  • Valekka

    Одну,для начала, выиграй!!

    03.05.2025

  • С детства за Уралмаш!

    Личка-то, по ходу, не знал об этом, да?

    03.05.2025

  • Sergey Mikhaylov

    И то верно)

    03.05.2025

    • Дзюба: «Глобально выполнил все, что хотел»

    Газизов о будущем Волка в махачкалинским «Динамо»: «Допускаю, что он может уйти летом»
