Ролан Гусев: «Динамо» надо в каждом матче побеждать»

Исполняющий обязанности главного тренера «Динамо» Ролан Гусев дал комментарий после первой тренировки под его руководством.

«Провели хорошую тренировку, все по плану, мне все знакомо, никаких проблем в общении с ребятами. Они все требования знают, понимают. Я им сразу сказал, что это не мои требования, а требования современного футбола. Прекрасно понимаем, что нам надо в каждом матче побеждать, другого быть не может у нас, чтобы мы могли зацепиться за медали. Сейчас готовимся к «Крыльям». Кое-какие действия подкорректировать, больше на оборонительные действия. Все, что хорошее, надо закрепить. Команда хорошая, футболисты сильные», — приводит слова Гусева клубная пресс-служба.

В четверг, 1 мая «Динамо» объявило об уходе главного тренера команды Марцела Лички. Гусев был назначен исполняющим обязанности до конца сезона-2024/25.

После 26 туров бело-голубые с 47 очками занимают пятое место в РПЛ. «Крылья Советов» (30 очков) идут на девятой строчке в турнирной таблице.

5 мая «Динамо» на выезде сыграет с «Крыльями Советов» в матче 27-го тура. Начало — в 18.30 по московскому времени.