Дзюба забил за "Зенит" в РПЛ впервые с октября. Снова - "Краснодару"

Нападающий "Зенита" Артем Дзюба открыл счет в матче 24-го тура чемпионата России против "Краснодара". Для форварда этот гол первый в официальном матче за петербуржцев с 25 октября. Предыдущий раз он отличался 25 октября в игре Лиги Европы против "Бордо" (2:1), его безголевая серия составила 15 игр.

Последний гол Дзюбы в чемпионате России состоялся 7 октября, причем забил он также "Краснодару" (2:1). Его безголевая серия растянулась на 12 туров и составила 1087 минут.

Отметим, что 24 марта Дзюба забил за сборную России во встрече с Казахстаном (4:0).