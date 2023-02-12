Футбол
Премьер-лига (РПЛ)
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
Таблица переходов РПЛ
Главная
Футбол
РПЛ

Сегодня, 16:11

Гацкан считает, что интрига в борьбе за чемпионство в РПЛ осталась

Алина Савинова
Читать «СЭ» в Telegram Дзен

Бывший полузащитник «Ростова» Александр Гацкан поделился мнением, осталась ли интрига в оставшихся матчах чемпионата России.

«Я думаю, что осталось слишком много туров, чтобы говорить, что интрига мертва. Интрига должна быть — это же футбол. Этот тот вид спорта, в котором интрига всегда есть», — приводит «Спорт День за Днем» слова Гацкана.

Также он ответил на вопрос, кто его удивил на Зимнем Кубке РПЛ.

«По этому турниру что-то четкое трудно говорить. Все команды на сборах, все проделывают большой объем работы. Я думаю, что результаты на этом турнире ни о чем не говорят. У каждой команды есть свой план, который они должны выполнить. Тренеры просматривают футболистов, например. Сравнивать эти матчами с играми в РПЛ никак нельзя», — добавил Гацкан.

Сезон РПЛ возобновится после зимней паузы 3 марта. По итогам 17 туров «Зенит» лидирует в чемпионате России, набрав 42 очка. «Спартак» идет вторым с 36 очками. «Ростов» расположился на третьей позиции (35 очков).

Источник: https://www.sportsdaily.ru/news/gatskan-intriga-v-borbe-za-chempionstvo-v-rpl-ostalas
Александр Гацкан
Футбол
РПЛ
0
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Брат Месси хуже сестер Роналду. Он постоянно позорит семью и влипает в неприятности
Мартен Фуркад выступил за возвращение российских и белорусских спортсменов
Разведчик ЗВО рассказал об использовании Киевом новых мин в районе Кременной
Депутат Европарламента объяснил мотивы США при подрыве «Северных потоков»
Давление стабильное: ВС РФ освободили поселок в Харьковской области
Судан завершил пересмотр соглашения с РФ о создании военно-морской базы
Материалы сюжета: РПЛ, зимняя пауза в чемпионате: главные события и новости
Дзюба дебютирует за «Локомотив» в товарищеском матче с «Уралом»
Деменко — о переходе Дзюбы в «Локомотив»: «Однозначно, что клуб взял хорошего игрока»
Балахнин: «Карпину надо не беспокоиться за место в «Ростове», а расти дальше»
Канчельскис: «Спартак» станет чемпионом, только если с «Зенита» снимут десять очков за какие-нибудь махинации»
Представитель Миранчука опроверг слухи о том, что связывался с окружением хавбека «Краснодара» Сперцяна
Обухов: «Лучший нападающий в России — Писарский. Он уникальный и очень нестандартный»
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба дебютирует за «Локомотив» в товарищеском матче с «Уралом»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
Вся статистика
Прогнозы на спорт
Онлайн-игры
Новости
RSS RSS
Все новости