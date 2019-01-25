Дзюба в основе "Зенита" на матч со "Спартаком". Паредес – в запасе

"Зенит" объявил стартовый состав на матч против "Спартака" в рамках турнира в Катаре "Фонбет Кубок Матч Премьер", сообщает Твиттер питерской команды.

Стартовый состав "Зенита": Кержаков – Жирков, Нету, Маммана, Смольников – Шатов, Эрнани, Маркизио, Кузяев – Дриусси, Дзюба.

Запасные: Лунев, Рыбиков, Анюков, Терентьев, Мевля, Иванович, Набиуллин, Скроботов, Краневиттер, Паредес, Оздоев, Ригони, Мак, Мусаев, Заболотный.

"Зенит" – "Спартак": "Фонбет Кубок Матч Премьер", онлайн-трансляция, 25 января, начало – в 18.30 (мск).

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