Дзюба спел фанатскую песню «Зенита» в день рождения жены

Форвард «Локомотива» Артем Дзюба в день рождения жены Кристины исполнил песню о «Зените» группы «Ленинград».

На вечеринке присутствовал бывший главный тренер ЦСКА, «Рубина» и сборной России Леонид Слуцкий.

Дзюба провел за «Зенит» 249 матчей, забил 108 голов и отдал 70 результативных передачи. Нападающий выступал за клуб из Санкт-Петербурга с 2015 по 2022 год. В составе «сине-бело-голубых» форвард 4 раза становился чемпионом РПЛ, дважды — обладателем Кубка России, и 4 раза — обладателем Суперкубка страны.

В этом сезоне Дзюба провел за «Локомотив» 20 матчей, забил 4 гола и отдал 4 результативные передачи.