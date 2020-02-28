РПЛ
  • Меню
  • Карта спорта
  • Турниры
Новости   //    Футбол   //    РПЛ

Дзюба, скорее всего, попадет в заявку на матч с «Локомотивом»

09:00
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Теги:

Как стало известно «СЭ», в четверг нападающий «Зенита» Артем Дзюба тренировался по индивидуальной программе под руководством физиотерапевта. Сам футболист как можно быстрее хочет вернуться к работе со всеми, однако медицинский штаб клуба пока запрещает ему это делать.

Василий Кинадзе и&nbsp;Юрий Семин.Ситуация в «Локомотиве»: Кикнадзе проигрывает информационную войну Семину

Пока неизвестно, будет ли форвард тренироваться в общей группе в пятницу. Но в любом случае, окончательное решение о его участии в игре тренерский штаб планирует принять в субботу. Дзюба точно не будет готов на 90 минут, однако, если не случится форс-мажора, он попадет в заявку команды на матч и будет готов выйти на поле в случае острой необходимости.

Как сообщил источник в клубе, медицинский штаб не считает травму Артема критичной и планирует ограничится консервативным лечением. Всю неделю форварда берегли именно под матч с «Локомотивом», поэтому в клубе очень надеются, что Дзюба сможет выйти на поле.

Травму 31-летний нападающий получил 22 февраля в товарищеском матча с минским «Динамо». Как сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, игрок неудачно приземлился на газон после столкновения.

В нынешнем сезоне РПЛ Артем забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.

Зенит — Локомотив

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

Опрос

проголосовало: 3725
Все опросы
Как закончится матч 20-го тура РПЛ-2019/20 «Зенит» — «Локомотив»?
Голосовать Обсудить опрос

Выделите ошибку в тексте
и нажмите ctrl + enter

Нашли ошибку?

X

vs
0
Офсайд
Материалы сюжета: Рестарт РПЛ-2019/2020. 20-й тур. «Динамо» — «Спартак», «Зенит» — «Локо» и другие матчи




Прямой эфир
Прямой эфир