Дзюба, скорее всего, попадет в заявку на матч с «Локомотивом»

Как стало известно «СЭ», в четверг нападающий «Зенита» Артем Дзюба тренировался по индивидуальной программе под руководством физиотерапевта. Сам футболист как можно быстрее хочет вернуться к работе со всеми, однако медицинский штаб клуба пока запрещает ему это делать.

Пока неизвестно, будет ли форвард тренироваться в общей группе в пятницу. Но в любом случае, окончательное решение о его участии в игре тренерский штаб планирует принять в субботу. Дзюба точно не будет готов на 90 минут, однако, если не случится форс-мажора, он попадет в заявку команды на матч и будет готов выйти на поле в случае острой необходимости.

Как сообщил источник в клубе, медицинский штаб не считает травму Артема критичной и планирует ограничится консервативным лечением. Всю неделю форварда берегли именно под матч с «Локомотивом», поэтому в клубе очень надеются, что Дзюба сможет выйти на поле.

Травму 31-летний нападающий получил 22 февраля в товарищеском матча с минским «Динамо». Как сообщил главный тренер «Зенита» Сергей Семак, игрок неудачно приземлился на газон после столкновения.

В нынешнем сезоне РПЛ Артем забил 11 голов и сделал 9 результативных передач.