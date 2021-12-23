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Дзюба: «Когда приехал в «Томь», началось: «Прячьте кошельки!»

12:53
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото ФК «Зенит»
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Форвард «Зенита» Артем Дзюба в интервью YouTube-каналу «Больше спорта» вспомнил период, когда выступал за «Томь» на правах аренды.

Напомним, в 2009 году появилась информация, что Дзюба, выступая за «Спартак», якобы похитил у одноклубника Владимира Быстрова кошелек с 15 тысячами рублей.

«Тут приезжаю [в «Томь"] и начинается: «О, медвежатник, форточник!», «Прячьте кошельки», «У меня 50 рублей пропало — это Дзюба», — отметил Дзюба. — Думал, ничего себе, куда я попал. Но день-два так было, а потом как свой стал.

Атмосфера в команде была потрясающая. Валерий Кузьмич Непомнящий — действительно психолог, мудрый наставник, очень его уважаю. К каждому подберет ключик, причем так спокойно.

От него только один раз мат слышал. Вызвал к себе, говорим, я что-то отвечаю, а он: «Ты что себе позволяешь? Не ##### (ври)». Реально один раз от него такое слышал. Действительно человек с большой буквы".

Дополнительная информация:

https://www.youtube.com/watch?v=rM7AHIo633A

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Роман Шишов все материалы автора

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