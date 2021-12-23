Вратарь «Арсенала» Антон Коченков в интервью «СЭ» рассказал о том, как переживает крупные поражения.

— Как ты переживаешь неудачи? Например, 0:5 от «Динамо».

— Никаких проблем. Пять от «Динамо» пропустил — ничего страшного. На меня это никак не влияет. Тогда я ничего не почувствовал. Психологически был готов играть следующий матч. Расстроило только то, что не смогли победить. Что находились в зоне вылета. В такие моменты мысли только о том, чтобы кровь из носу выиграть следующий матч.

— Чувствуешь ответственность?

— Мы все ответственны. Я — потому что я вратарь и хочу, чтобы команда осталась в премьер-лиге. Не хочу приходить в клуб, чтобы он со мной вылетел.

— Просто футболисты, а вратари в особенности, — люди рефлексирующие. Некоторые ночами не спят, прокручивают ошибки.

— Бессонница случается и после побед. Если игра поздняя, то до четырех утра ты просто лежишь. Не знаю, но именно за голы я не переживаю, если не было моей ошибки. Если я мог выручить, но не выручил, то в этом мало приятного.

Коченков стал игроком тульского «Арсенала» в августе 2021 года. До этого футболист выступал в «Локомотиве» с 2015 года по июль 2021-го.