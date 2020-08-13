Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в прошлом сезоне по версии болельщиков
18:21
Болельщики «Зенита» признали лучшим игроком команды в прошлом сезоне нападающего Артема Дзюбу. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. В прошлом сезоне сине-бело-голубые выиграли чемпионат России и Кубок страны.
Выбор сделан! Артем Дзюба — «G-Drive. Лучший игрок» сезона-2019/20! ???#GDrive #ЭтоМощно pic.twitter.com/EPotkxjKJP— ФК «Зенит» ? (@zenit_spb) August 13, 2020
31-летний нападающий в сезоне-2019/20 провел 37 матчей за «Зенит» и забил 21 мяч при 16 голевых передачах.
Дополнительная информация:
Самые обсуждаемые материалы
Загрузка...