Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в прошлом сезоне по версии болельщиков

Болельщики «Зенита» признали лучшим игроком команды в прошлом сезоне нападающего Артема Дзюбу. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. В прошлом сезоне сине-бело-голубые выиграли чемпионат России и Кубок страны.

31-летний нападающий в сезоне-2019/20 провел 37 матчей за «Зенит» и забил 21 мяч при 16 голевых передачах.