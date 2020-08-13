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Дзюба признан лучшим игроком «Зенита» в прошлом сезоне по версии болельщиков

18:21
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
Артем Дзюба. Фото Александр Федоров., «СЭ» / Canon EOS-1D X Mark II
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Болельщики «Зенита» признали лучшим игроком команды в прошлом сезоне нападающего Артема Дзюбу. Об этом сообщает официальный Twitter клуба. В прошлом сезоне сине-бело-голубые выиграли чемпионат России и Кубок страны.

31-летний нападающий в сезоне-2019/20 провел 37 матчей за «Зенит» и забил 21 мяч при 16 голевых передачах.

Дополнительная информация:

https://twitter.com/zenit_spb/status/1293922482102120450

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