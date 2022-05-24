Ваноли останется в «Спартаке» вне зависимости от результата кубкового финала с «Динамо»

По данным «СЭ», будущее тренерского штаба «Спартака» во главе с Паоло Ваноли не зависит от того, возьмет ли команда 29 мая кубковый трофей или нет. Руководство клуба намерено продолжить сотрудничество с итальянцем в любом случае, поскольку такой сценарий соответствует выбранной стратегии.

Напомним, что Ваноли заключил контракт с красно-белыми 17 декабря 2021-го, соглашение рассчитано до конца сезона-2022/23 с возможностью продления еще на год.

Финал БЕТСИТИ Кубка России «Спартак» — «Динамо» пройдет 29 мая в «Лужниках».

В Тинькофф РПЛ красно-белые заняли десятое место.