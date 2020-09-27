Дзюба приблизил «Зенит» к «Динамо» и ЦСКА

В матче против «Уфы» Артем Дзюба оформил третий в карьере хет-трик в премьер-лиге. Это всего девятый случай с начала сезона-2017/18, когда игроку удалось забить больше двух голов в чемпионатах России. Причем из шести последних хет-триков пять сделали люди, имеющие непосредственное отношение к «Зениту» — питерцы Дзюба (дважды), Александр Ерохин и Сердар Азмун, а также выступавший на правах аренды в «Сочи» Александр Кокорин.

Хет-трики в чемпионате России в последние четыре сезона

Дата Игрок Клуб Матч 25.11.2017 Евгений Марков Тосно Арсенал (д) — 3:2 08.04.2018 Квинси Промес Спартак Анжи (г) — 4:1 06.05.2018 Федор Чалов ЦСКА Арсенал (д) — 6:0 13.05.2018 Александр Ерохин* Зенит СКА-Хабаровск (д) — 6:0 01.09.2018 Федор Чалов ЦСКА Урал (д) — 4:0 19.10.2019 Артем Дзюба Зенит Ростов (д) — 6:1 14.03.2020 Сердар Азмун Зенит Урал (д) — 7:1 19.06.2020 Александр Кокорин Сочи Ростов (д) — 10:1 26.09.2020 Артем Дзюба Зенит Уфа (д) — 6:0

* Оформил покер.

Хет-трик Дзюбы оказался 20-м для «Зенита» в чемпионатах России. Чаще питерцев по три мяча забивали футболисты трех команд — «Спартака» (25), «Динамо» и ЦСКА (по 21). Среди сине-бело-голубых особо выделяются Александр Кержаков, отметившийся четырьмя хет-триками, а также трижды огорчавшие соперников по три раза Андрей Аршавин и Саломон Рондон.

Команды, игроки которых делали хет-трики

Команда Хет-трики Больше одного хет-трика Спартак 25 Веллитон — 3, Мовсисян, Павлюченко, Робсон, Ширко — по 2 Динамо 21 Касумов, Корчагин, Макс.Ромащенко, Симутенков, Терехин, Черышев — по 2 ЦСКА 21 Вагнер Лав — 4, А.Гришин, Думбья, Кириченко, Чалов — по 2 Зенит 20 Кержаков — 4, Аршавин, Рондон — по 3, Аршавин, Дзюба, Рондон, Халк — 2 Алания 10 Деметрадзе — 3 Локомотив 10 Гарин — 4, Лоськов — 2 Крылья Советов 6 Топич — 2 Ростов 6 - Ротор 6 Веретенников — 3, Нидергаус — 2 Рубин 6 Домингес — 3, Бухаров — 2 КАМАЗ 5 Панченко — 3 Краснодар 5 Смолов — 3 Москва 4 - Жемчужина 3 - Сатурн 3 - Томь 3 Мазнов — 2 Черноморец 3 - Анжи 2 - Урал 2 Матвеев — 2 Балтика 1 - Кубань 1 - Оренбург 1 - Сочи 1 - Спартак Нч 1 - Текстильщик 1 - Терек 1 - Торпедо 1 - Тосно 1 - Уралан 1 - Факел 1 - Шинник 1 -

Кроме того, Дзюба оказался пятым футболистом, оформившим хет-трик после 32-летия. В более солидном возрасте отличались Сергей Наталушко (дважды, в том числе и в рекордные 38 лет и 216 дней), Спартак Гогниев, Андрей Воронин и Дмитрий Лоськов. Причем легенду «Локомотива» Артем может вытеснить из пятерки уже в этом сезоне. Если сделает хет-трик после 31 октября 2020 года. (Кирилл Бурдаков)

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