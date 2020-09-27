Дзюба приблизил «Зенит» к «Динамо» и ЦСКА
В матче против «Уфы» Артем Дзюба оформил третий в карьере хет-трик в премьер-лиге. Это всего девятый случай с начала сезона-2017/18, когда игроку удалось забить больше двух голов в чемпионатах России. Причем из шести последних хет-триков пять сделали люди, имеющие непосредственное отношение к «Зениту» — питерцы Дзюба (дважды), Александр Ерохин и Сердар Азмун, а также выступавший на правах аренды в «Сочи» Александр Кокорин.
Хет-трики в чемпионате России в последние четыре сезона
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
25.11.2017
|
Евгений Марков
|
Тосно
|
Арсенал (д) — 3:2
|
08.04.2018
|
Квинси Промес
|
Спартак
|
Анжи (г) — 4:1
|
06.05.2018
|
Федор Чалов
|
ЦСКА
|
Арсенал (д) — 6:0
|
13.05.2018
|
Александр Ерохин*
|
Зенит
|
СКА-Хабаровск (д) — 6:0
|
01.09.2018
|
Федор Чалов
|
ЦСКА
|
Урал (д) — 4:0
|
19.10.2019
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
Ростов (д) — 6:1
|
14.03.2020
|
Сердар Азмун
|
Зенит
|
Урал (д) — 7:1
|
19.06.2020
|
Александр Кокорин
|
Сочи
|
Ростов (д) — 10:1
|
26.09.2020
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
Уфа (д) — 6:0
* Оформил покер.
Хет-трик Дзюбы оказался 20-м для «Зенита» в чемпионатах России. Чаще питерцев по три мяча забивали футболисты трех команд — «Спартака» (25), «Динамо» и ЦСКА (по 21). Среди сине-бело-голубых особо выделяются Александр Кержаков, отметившийся четырьмя хет-триками, а также трижды огорчавшие соперников по три раза Андрей Аршавин и Саломон Рондон.
Команды, игроки которых делали хет-трики
|
Команда
|
Хет-трики
|
Больше одного хет-трика
|
Спартак
|
25
|
Веллитон — 3, Мовсисян, Павлюченко, Робсон, Ширко — по 2
|
Динамо
|
21
|
Касумов, Корчагин, Макс.Ромащенко, Симутенков, Терехин, Черышев — по 2
|
ЦСКА
|
21
|
Вагнер Лав — 4, А.Гришин, Думбья, Кириченко, Чалов — по 2
|
Зенит
|
20
|
Кержаков — 4, Аршавин, Рондон — по 3, Аршавин, Дзюба, Рондон, Халк — 2
|
Алания
|
10
|
Деметрадзе — 3
|
Локомотив
|
10
|
Гарин — 4, Лоськов — 2
|
Крылья Советов
|
6
|
Топич — 2
|
Ростов
|
6
|
-
|
Ротор
|
6
|
Веретенников — 3, Нидергаус — 2
|
Рубин
|
6
|
Домингес — 3, Бухаров — 2
|
КАМАЗ
|
5
|
Панченко — 3
|
Краснодар
|
5
|
Смолов — 3
|
Москва
|
4
|
-
|
Жемчужина
|
3
|
-
|
Сатурн
|
3
|
-
|
Томь
|
3
|
Мазнов — 2
|
Черноморец
|
3
|
-
|
Анжи
|
2
|
-
|
Урал
|
2
|
Матвеев — 2
|
Балтика
|
1
|
-
|
Кубань
|
1
|
-
|
Оренбург
|
1
|
-
|
Сочи
|
1
|
-
|
Спартак Нч
|
1
|
-
|
Текстильщик
|
1
|
-
|
Терек
|
1
|
-
|
Торпедо
|
1
|
-
|
Тосно
|
1
|
-
|
Уралан
|
1
|
-
|
Факел
|
1
|
-
|
Шинник
|
1
|
-
Кроме того, Дзюба оказался пятым футболистом, оформившим хет-трик после 32-летия. В более солидном возрасте отличались Сергей Наталушко (дважды, в том числе и в рекордные 38 лет и 216 дней), Спартак Гогниев, Андрей Воронин и Дмитрий Лоськов. Причем легенду «Локомотива» Артем может вытеснить из пятерки уже в этом сезоне. Если сделает хет-трик после 31 октября 2020 года. (Кирилл Бурдаков)
Самые возрастные авторы хет-триков в чемпионатах России
|
Дата
|
Игрок
|
Клуб
|
Матч
|
Возраст
|
17.04.1999
|
Сергей Наталушко
|
Сатурн
|
Жемчужина (д) — 3:0
|
38 лет 216 дней
|
12.03.2016
|
Спартак Гогниев
|
Урал
|
Анжи (д) — 4:2
|
35 лет 53 дня
|
16.09.2013
|
Андрей Воронин
|
Динамо
|
Урал (г) — 4:1
|
34 года 57 дней
|
12.08.1993
|
Сергей Наталушко
|
Текстильщик
|
ЦСКА (д) — 3:0
|
32 года 333 дня
|
23.04.2016
|
Дмитрий Лоськов
|
Локомотив
|
Рубин (д) — 4:4
|
32 года 70 дней
|
26.09.2020
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
Уфа (д) — 6:0
|
32 года 35 дней
|
19.10.2019
|
Артем Дзюба
|
Зенит
|
Ростов (д) — 6:1
|
31 год 58 дней
|
05.10.2008
|
Фатих Текке
|
Зенит
|
Луч-Энергия (д) — 8:1
|
31 год 26 дней