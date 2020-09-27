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Дзюба приблизил «Зенит» к «Динамо» и ЦСКА

01:31
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов., ФК «Зенит»
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В матче против «Уфы» Артем Дзюба оформил третий в карьере хет-трик в премьер-лиге. Это всего девятый случай с начала сезона-2017/18, когда игроку удалось забить больше двух голов в чемпионатах России. Причем из шести последних хет-триков пять сделали люди, имеющие непосредственное отношение к «Зениту» — питерцы Дзюба (дважды), Александр Ерохин и Сердар Азмун, а также выступавший на правах аренды в «Сочи» Александр Кокорин.

Хет-трики в чемпионате России в последние четыре сезона

Дата

Игрок

Клуб

Матч

25.11.2017

Евгений Марков

Тосно

Арсенал (д) — 3:2

08.04.2018

Квинси Промес

Спартак

Анжи (г) — 4:1

06.05.2018

Федор Чалов

ЦСКА

Арсенал (д) — 6:0

13.05.2018

Александр Ерохин*

Зенит

СКА-Хабаровск (д) — 6:0

01.09.2018

Федор Чалов

ЦСКА

Урал (д) — 4:0

19.10.2019

Артем Дзюба

Зенит

Ростов (д) — 6:1

14.03.2020

Сердар Азмун

Зенит

Урал (д) — 7:1

19.06.2020

Александр Кокорин

Сочи

Ростов (д) — 10:1

26.09.2020

Артем Дзюба

Зенит

Уфа (д) — 6:0

* Оформил покер.

Хет-трик Дзюбы оказался 20-м для «Зенита» в чемпионатах России. Чаще питерцев по три мяча забивали футболисты трех команд — «Спартака» (25), «Динамо» и ЦСКА (по 21). Среди сине-бело-голубых особо выделяются Александр Кержаков, отметившийся четырьмя хет-триками, а также трижды огорчавшие соперников по три раза Андрей Аршавин и Саломон Рондон.

Команды, игроки которых делали хет-трики

Команда

Хет-трики

Больше одного хет-трика

Спартак

25

Веллитон — 3, Мовсисян, Павлюченко, Робсон, Ширко — по 2

Динамо

21

Касумов, Корчагин, Макс.Ромащенко, Симутенков, Терехин, Черышев — по 2

ЦСКА

21

Вагнер Лав — 4, А.Гришин, Думбья, Кириченко, Чалов — по 2

Зенит

20

Кержаков — 4, Аршавин, Рондон — по 3, Аршавин, Дзюба, Рондон, Халк — 2

Алания

10

Деметрадзе — 3

Локомотив

10

Гарин — 4, Лоськов — 2

Крылья Советов

6

Топич — 2

Ростов

6

-

Ротор

6

Веретенников — 3, Нидергаус — 2

Рубин

6

Домингес — 3, Бухаров — 2

КАМАЗ

5

Панченко — 3

Краснодар

5

Смолов — 3

Москва

4

-

Жемчужина

3

-

Сатурн

3

-

Томь

3

Мазнов — 2

Черноморец

3

-

Анжи

2

-

Урал

2

Матвеев — 2

Балтика

1

-

Кубань

1

-

Оренбург

1

-

Сочи

1

-

Спартак Нч

1

-

Текстильщик

1

-

Терек

1

-

Торпедо

1

-

Тосно

1

-

Уралан

1

-

Факел

1

-

Шинник

1

-

Кроме того, Дзюба оказался пятым футболистом, оформившим хет-трик после 32-летия. В более солидном возрасте отличались Сергей Наталушко (дважды, в том числе и в рекордные 38 лет и 216 дней), Спартак Гогниев, Андрей Воронин и Дмитрий Лоськов. Причем легенду «Локомотива» Артем может вытеснить из пятерки уже в этом сезоне. Если сделает хет-трик после 31 октября 2020 года. (Кирилл Бурдаков)

Самые возрастные авторы хет-триков в чемпионатах России

Дата

Игрок

Клуб

Матч

Возраст

17.04.1999

Сергей Наталушко

Сатурн

Жемчужина (д) — 3:0

38 лет 216 дней

12.03.2016

Спартак Гогниев

Урал

Анжи (д) — 4:2

35 лет 53 дня

16.09.2013

Андрей Воронин

Динамо

Урал (г) — 4:1

34 года 57 дней

12.08.1993

Сергей Наталушко

Текстильщик

ЦСКА (д) — 3:0

32 года 333 дня

23.04.2016

Дмитрий Лоськов

Локомотив

Рубин (д) — 4:4

32 года 70 дней

26.09.2020

Артем Дзюба

Зенит

Уфа (д) — 6:0

32 года 35 дней

19.10.2019

Артем Дзюба

Зенит

Ростов (д) — 6:1

31 год 58 дней

05.10.2008

Фатих Текке

Зенит

Луч-Энергия (д) — 8:1

31 год 26 дней
Зенит — Уфа

Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры

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