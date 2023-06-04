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Дзюба о своей результативности в «Локомотиве»: «Когда прекрасный цветок попадает в сад, он начинает цвести»

Артем Бухаев
Корреспондент
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Артем Дзюба.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Нападающий «Локомотива» Артем Дзюба назвал причину своей успешной игры за команду во второй половине сезона-2022/23.

В воскресенье, 4 июня форвард был признан лучшим медийным футболистом сезона в РПЛ.

— Ты говорил, что ты — марионетка в руках Слуцкого, что это значит?

— Он заставляет меня говорить, ругаться, обзываться. Я не хочу этого делать. Включается мотор, и он использует мою рабочую силу, юмор, остроту, мой злой язык использует ради себя, ради выгоды. Хитрый еврейчик он, короче.

— Без вас Слуцкий ничего бы не добился.

— Конечно. Я — его светлое пятно в его жизни.

— В этом году у вас такая высокая результативность...

— Только в этом году. Все зависит от магии команды. Потрясающий тренер и фантастический коллектив. Когда прекрасный цветок попадает в сад, то он начинает цвести.

— Каждый в «Локомотиве» говорит, что Дзюба изменил атмосферу в команде. Расскажи о взаимодействии в команде.

— Мне безумно приятно. Но так всегда было во всех командах. Потом, когда что-то происходит, все говорят, что я что-то портил. Надо людям определиться. А то, что говорят сейчас ребята — мне безумно приятно, это самое важное для меня. Моя задача в любой команде, чтобы был здоровый, потрясающий коллектив, коллектив единомышленников, и не было безразличных людей. Это было всегда. Я — командный игрок. А те люди, которые пытаются говорить всякую грязь про меня — они не знают меня. Можете спрашивать людей, которые знают меня больше одного дня.

Дзюба перешел в «Локомотив» в феврале 2023 года на правах свободного агента. Он забил 8 голов и сделал 5 результативных передач в 13 матчах за команду во всех турнирах.

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Акинфеев получил награду РПЛ за лучшую передачу сезона

Акинфеев признан лучшим вратарем сезона в РПЛ
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Зенит 30 21 7 2 74-20 70
2
 ЦСКА 30 17 7 6 56-27 58
3
 Спартак 30 15 9 6 60-38 54
4
 Ростов 30 15 8 7 48-44 53
5
 Ахмат 30 15 5 10 51-39 50
6
 Краснодар 30 13 9 8 62-46 48
7
 Оренбург 30 14 4 12 58-55 46
8
 Локомотив 30 13 6 11 54-46 45
9
 Динамо 30 13 6 11 49-45 45
10
 Сочи 30 11 5 14 37-54 38
11
 Урал 30 10 6 14 33-45 36
12
 Кр. Советов 30 8 8 14 32-45 32
13
 Пари НН 30 8 6 16 33-50 30
14
 Факел 30 6 12 12 36-48 30
15
 Химки 30 4 6 20 25-67 18
16
 Торпедо 30 3 4 23 22-61 13
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3.06 17:00
Зенит – Факел
 1 : 0
3.06 17:00
Кр. Советов – Спартак
 1 : 0
3.06 17:00
ЦСКА – Ростов
 4 : 1
3.06 17:00
Локомотив – Торпедо
 3 : 1
3.06 17:00
Ахмат – Краснодар
 2 : 2
3.06 17:00
Оренбург – Динамо
 3 : 0
3.06 17:00
Пари НН – Химки
 2 : 0
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Урал – Сочи
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Спартак

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Федор Чалов

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П
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

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Зенит

 9
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 9
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Максим Ненахов

Максим Ненахов

Локомотив

 20 1 4
Гленн Бейл

Гленн Бейл

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 28 1 4
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

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