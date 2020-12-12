Нападающий «Зенита» Артем Дзюба подвел итог матча 18-го тура Тинькофф РПЛ против «Динамо» (3:1).

— Понимали, что ответственный матч. Прежде всего, привет огромный Крису Нобоа — умничка, спасибо, дорогой! Видели, радовались за тебя, — сказал Дзюба в интервью клубной пресс-службе. — Классный гол. Мастерюга, пингвинчик.

Мы знали, что «Динамо» — очень серьезный соперник. У них новый тренер. Судя по отзывам, ребятам нравится с ним работать. Команда очень прибавила.

Начали они немного лучше: у Лесового вообще был железный момент. Но мы свои шансы реализовали, а они свои — нет. Равная игра. Небольшое преимущество у нас было, но после пропущенного гола немного нервозно стало. Хорошо, что довели матч до победы.

Лешку Сутормина поздравляем. Кажется, нашел свою позицию. Все, заканчивай с полузащитой — ты теперь защитник. Две голевые — умничка.