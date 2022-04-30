Футбол
Тинькофф РПЛ
Новости
Таблица Календарь Статистика Статьи Фото
Видео
Все материалы
М-Лига
Главная
Футбол
ТИНЬКОФФ РПЛ

Сегодня, 22:18

Семак: «Продолжаю настаивать, что «Зенит» не доминирует в лиге»

Сергей Федоров
Корреспондент
Читать «СЭ» в

Главный тренер «Зенита» Сергей Семак рассказал о сложностях, с которыми команда столкнулся в этом сезоне.

«Сложности есть каждый год. Если первый год нам нужно было определиться с составом, во втором проблемы с ковидом, потом травмы. Мы не знаем, что будет в будущем, сыграем ли в Азиатской Лиге чемпионов. Не знаем, какое будет решение у УЕФА. Исходя из этого решения, будем думать над будущим. Все немного привыкли, но поверьте, что выигрывать каждый год не так уж просто. Звонят все тренеры, особенно иностранные, поздравляют. Они понимают, насколько это сложно. Многие люди, которые не болеют за «Зенит», хотят видеть на верху таблицы другую команду, но наша задача побеждать как можно чаще.

Продолжаю настаивать, что «Зенит» не доминирует в лиге. С точки зрения результатов в РПЛ так можно сказать. А с точки зрения игры и запаса прочности у меня эталон «Бавария». Наши победы в большинстве случаев — постоянные нервы. У нас все время кипит работа, мы не можем сказать, что кого-то легко обыгрываем в чемпионате. Пока мы не доминируем, но хотелось бы», — сказал Семак.

Сергей Семак
ФК Зенит
1
2
Чемпионат России: турнирная таблица, расписание и результаты матчей, новости и обзоры
Читайте также
Как научиться правильно отжиматься: разбираем с тренером
«Зенит» - чемпион по праву. Но без Лиги чемпионов такая команда будет не по карману России
Материалы сюжета: РПЛ, 27-й тур: «Зенит» — чемпион после победы над «Локо» и другие матчи
Гильерме назвал причины поражения «Локомотива» в матче с «Зенитом»
«Зенит» — «Локомотив»: видеообзор матча 27-го тура РПЛ
«Зенит» выиграл четвертое золото подряд. Серия лучше была только у «Спартака»
Мартин Якубко прокомментировал победу «Зенита» в чемпионате России
Московские команды против «Зенита» на «Газпром Арене»: ноль очков за два сезона
Двукратный олимпийский чемпион по биатлону поздравил «Зенит» с досрочным чемпионством
Самые обсуждаемые
24 часа
3 дня
Неделя

Дзюба назвал позором поведение комментатора Генича: «Спартак» его забанил. И я»

«Динамо» больше говорило». Дзюба назвал главных конкурентов «Зенита»
Реклама
Положение команд
Футбол
Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 27 18 7 2 64-26 61
2
 Динамо 27 16 4 7 47-28 52
3
 Сочи 27 15 4 8 48-29 49
4
 ЦСКА 26 14 5 7 38-25 47
5
 Краснодар 26 12 6 8 38-28 42
6
 Локомотив 26 11 8 7 38-35 41
7
 Кр. Советов 26 11 5 10 33-30 38
8
 Ростов 27 9 7 11 45-46 34
9
 Ахмат 26 10 2 14 31-37 32
10
 Спартак 26 8 7 11 30-36 31
11
 Рубин 27 8 5 14 33-50 29
12
 Н. Новгород 26 7 7 12 23-36 28
13
 Химки 26 6 10 10 30-42 28
14
 Урал 27 6 9 12 21-31 27
15
 Уфа 26 4 10 12 24-37 22
16
 Арсенал 26 5 6 15 25-52 21
Результаты / календарь
1 тур
2 тур
3 тур
4 тур
5 тур
6 тур
7 тур
8 тур
9 тур
10 тур
11 тур
12 тур
13 тур
14 тур
15 тур
16 тур
17 тур
18 тур
19 тур
20 тур
21 тур
22 тур
23 тур
24 тур
25 тур
26 тур
27 тур
28 тур
29 тур
30 тур
30.04 14:00
Динамо – Урал
 2 : 3
30.04 14:00
Рубин – Сочи
 0 : 6
30.04 16:30
Краснодар – Ростов
 2 : 1
30.04 19:30
Зенит – Локомотив
 3 : 1
1.05 14:00
Спартак – Кр. Советов
 - : -
1.05 16:30
Химки – Уфа
 - : -
1.05 19:00
Ахмат – ЦСКА
 - : -
2.05 19:00
Арсенал – Н. Новгород
 - : -
Все результаты / календарь
Лидеры
Бомбардиры
Ассистенты
ЖК
Г
Гамид Агаларов

Гамид Агаларов

Уфа

 17
Дмитрий Полоз

Дмитрий Полоз

Ростов

 13
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Сочи

 11
П
Далер Кузяев

Далер Кузяев

Зенит

 7
Антон Зиньковский

Антон Зиньковский

Крылья Советов

 7
Реми Кабелла

Реми Кабелла

Краснодар

 6
И К Ж
Максимилиано Кофрие

Максимилиано Кофрие

Спартак

 14 1 4
Горан Чаушич

Горан Чаушич

Арсенал Т

 21 1 3
Гжегож Крыховяк

Гжегож Крыховяк

Краснодар

 15 1 0
Прогнозы на спорт
Канал Спорт-Экспресс на YouTube
Новости
RSS RSS
Все новости