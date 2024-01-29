Источник назвал зарплату новичка «Спартака» форварда Угальде

Нападающий «Спартака» Манфред Угальде будет получать 1,7 миллиона евро в год, сообщает журналист Иван Карапов в своем Telegram-канале.

29 января «Спартак» объявил о подписании 21-летнего Угальде на 4,5 года.

Костариканец выступал за «Твенте» с лета 2021 года. В текущем сезоне он провел за команду 25 матчей, забил 9 мячей и отдал 7 голевых передач.