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Дзюба должен сыграть с «Краснодаром». «Зенит» сделает заявление после матча

14:40
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
Артем Дзюба. Фото Вячеслав Евдокимов, ФК «Зенит»
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Как стало известно «СЭ», «Зенит» не будет выводить нападающего Артема Дзюбу из состава — вечером он должен сыграть в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

Вызов в первую команду 22-летнего форварда «Зенита-2» Станислава Крапухина (рост 190 см, 14 голов в 15 играх ПФЛ этого сезона) никак не связан с ситуацией с Дзюбой — решение было принято до ее возникновения.

Ожидается, что «Зенит» сделает заявление по ситуации с Дзюбой после встречи с «Краснодаром» (начало в 19.00 мск).

Сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Дзюба — капитан национальной команды — не будет вызван на предстоящий сбор.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две встречи в Лиге наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все игры пройдут на выезде.

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Материалы сюжета: РПЛ-2020/21. 14-й тур. «Зенит» — «Краснодар» и другие матчи




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