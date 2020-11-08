Дзюба должен сыграть с «Краснодаром». «Зенит» сделает заявление после матча

Как стало известно «СЭ», «Зенит» не будет выводить нападающего Артема Дзюбу из состава — вечером он должен сыграть в матче 14-го тура Тинькофф РПЛ против «Краснодара».

Вызов в первую команду 22-летнего форварда «Зенита-2» Станислава Крапухина (рост 190 см, 14 голов в 15 играх ПФЛ этого сезона) никак не связан с ситуацией с Дзюбой — решение было принято до ее возникновения.

Ожидается, что «Зенит» сделает заявление по ситуации с Дзюбой после встречи с «Краснодаром» (начало в 19.00 мск).

Сегодня главный тренер сборной России Станислав Черчесов заявил, что Дзюба — капитан национальной команды — не будет вызван на предстоящий сбор.

Ранее в сети появилось видео интимного содержания, на котором, вероятно, записан сам футболист.

В ноябре сборную России ждут товарищеский матч против Молдавии (12 ноября) и две встречи в Лиге наций — с Турцией (15 ноября) и Сербией (18 ноября). Все игры пройдут на выезде.