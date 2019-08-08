Форвард "Зенита" Лука Джорджевич перешел в "Локомотив".

Сделка оформлена как полноценный трансфер, его сумма составила около 2,5 миллиона евро. О переходе, скорее всего, объявят в пятницу. (Дмитрий Симонов)

25-летний черногорец выступает в России с лета 2012 года (с перерывами), когда перешел в "Зенит". В невском клубе он провел 30 матчей во всех турнирах, забил 3 гола и сделал 3 передачи.

Последние два сезона Джорджевич провел в тульском "Арсенале" на правах аренды – 50 матчей, 16 голов и 4 передачи. Также "Зенит" отправлял форварда в "Твенте", "Сампдорию" и испанский клуб второй лиги "Понферрадина".