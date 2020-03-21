Джорджевич купил оборудование за 20 тысяч евро для больницы Черногории

Нападающий «Локомотива» Лука Джорджевич купил медицинский аппарат стоимостью 20 тысяч евро. Он направил его в больницу в Черногории, сообщает Zurnal.rs.

Также финансовую помощь в борьбе с коронавирусом оказали другие черногорские футболисты. Защитник «Атлетико» Стефан Савич решил передать оборудование на сумму 40 тысяч евро для нужд медицинских учреждений в Черногории, а нападающий «Монако» Стеван Йоветич выделит на борьбу с коронавирусом 50 тысяч евро.

Футбольный союз Черногории на своем официальном сайте сообщил, что пожертвует семь аппаратов на общую сумму свыше 150 тысяч евро больницам по всей стране.

По данным на 20 марта всего в мире выявлено более 274 тысяч случаев заражения коронавирусом. Более 90 тысяч выздоровели, 11 357 человек умерли. В России зафиксировано 253 случая заражения. В Италии общее число жертв достигло уже 4032 — это больше, чем в Китае, где изначально была зафиксирована вспышка эпидемии.

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