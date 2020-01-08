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Джордан Ларссон: «Я чувствую себя хорошо в России. «Спартак» инвестирует в молодежь, и это здорово»

13:18
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Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон рассказал, что чувствует себя комфортно в России.

— Я хорошо себя чувствую в России, — приводит aftonbladet.se слова Ларссона. — «Спартак» принял нового спортивного менеджера, инвестируют в молодых игроков. Цель — вырастить и перепродать. Ранее более возрастные игроки приходили в команду, чтобы заработать. Теперь средства инвестируются в молодежь, и это здорово, что вы можете влиться в коллектив без давления. У меня есть время.

Напомним, что Ларссон перешел в «Спартак» из «Норрчепинга». Его контракт рассчитан на 4 года.

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