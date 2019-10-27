Джордан Ларссон: «Ситуация в «Спартаке» меняется»

Нападающий «Спартака» Джордан Ларссон после матча 14-го тура чемпионата России против «Локомотива» (3:0) отметил, что ситуация меняется в лучшую сторону. По его словам, он не обращает внимание на критику в свой адрес. Напомним, что Ларссон оформил дубль.

— Многие писали о том, зачем меня купили? Я не слушаю это, мне все равно. Всегда сложно приходить в новый клуб, — отмети Ларссон. — Конечно, все пишут про «Спартак», потому что это большой клуб. Но я не обращаю на это внимание. Мы рады, что сегодня смогли показать результат.

— Что тренер говорил нам перед матчем?

— Говорил мотивационные слова о том, что у нас есть одна миссия сегодня. Мы должны показать, что ветер меняется, что мы должны в каждой игре набирать очки. Сегодня мы хорошо боролись как команда и заработали очки, которые заслужили.

— Когда Тедеско мотивирует на игру, какой он?

— Он очень страстный, но в положительном смысле, не чересчур. Лично мне это нравится, и команда хорошо реагирует на это. При этом когда нужно быть спокойным, он спокоен. Когда он мотивирует, он придает словам больше страсти.

— Как будете отмечать победу?

— Пойду на ужин с семьей. Они очень рады за меня.

— Что сказал вам Тедеско перед выходом на замену?

— Он хотел, чтобы я не тратил слишком много сил на прессинг, а копил их для гола. В итоге для меня и для всей команды это хороший день. У нас сейчас сложное время, мы очень много проиграли. Спартак — это команда, которая должна выигрывать. Поэтому это хороший день как для нас, так и для фанатов. Их поддержка была потрясающей.

— Вы считаете, что ситуация меняется?

— Думаю, да. Каждый день мы становимся лучше не тренировках. Мы заработали очко в предыдущей игре с «Рубином», а теперь еще три очка с «Локо». Поэтому ситуация меняется в лучшую сторону. Надеюсь, что будем набирать еще больше очков.