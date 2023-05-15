Джиоев заявил, что «Зенит» заслуженно стал чемпионом

Чемпион России 1995 года в составе «Алании» Инал Джиоев поделился мнением о пятом подряд титуле «Зенита».

««Зенит» заслуженно стал чемпионом. К ним очень большое внимание. Когда к тебе большое внимание, ты двигаешься вперед. У них сильная академия, такой стадион, команда. Дети ходят. У них движение идет, все кипит», — приводит слова Джиоева «РБ Спорт».

7 мая в матче 26-го тура чемпионата России «Зенит» обыграл «Спартак» (3:2) и досрочно стал чемпионом страны. Под руководством Сергея Семака петербуржцы пятый раз подряд завоевали золотые медали в РПЛ.