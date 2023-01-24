Джикия пропускает утреннюю тренировку «Спартака» из-за простуды

Защитник «Спартака» Георгий Джикия пропускает утреннюю тренировку красно-белых из-за простуды.

«Спартак» с 13 по 27 января находится на первом зимнем учебно-тренировочном сборе, который проходит в Дубае (ОАЭ).

27 января московская команда проведет товарищеский матч против болгарского клуба «Ботев».