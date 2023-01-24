Корнеев: «Чемпионат Нидерландов более открытый, Сперцян может быть там эффективен»

Бывший защитник «Фейеноорда» Игорь Корнеев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из нидерландских клубов.

Ранее сообщалось, что 22-летний армянин входит в сферу интересов «Фейеноорда» и ПСВ.

«Переезд Эдуарда в нидерландский чемпионат будет зависеть от клуба, который проявляет интерес и его спортивного плана на игрока. Также есть важный аспект: как они смогут заплатить трансфер, учитывая нынешнюю ситуацию? Трансфер не будет маленьким. По моим прикидкам, минимум от 5 миллионов евро. Это тоже важный вопрос.

Чемпионат Нидерландов более открытый, там больше зон для игры, меньше сопротивления. Сперцян может быть там эффективен. Но лично я не слышал об интересе к нему», — приводит Sport24 слова Корнеева.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.