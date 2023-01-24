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Корнеев: «Чемпионат Нидерландов более открытый, Сперцян может быть там эффективен»

Иван Торопцев
Корреспондент
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Бывший защитник «Фейеноорда» Игорь Корнеев поделился мнением о возможном переходе полузащитника «Краснодара» Эдуарда Сперцяна в один из нидерландских клубов.

Ранее сообщалось, что 22-летний армянин входит в сферу интересов «Фейеноорда» и ПСВ.

«Переезд Эдуарда в нидерландский чемпионат будет зависеть от клуба, который проявляет интерес и его спортивного плана на игрока. Также есть важный аспект: как они смогут заплатить трансфер, учитывая нынешнюю ситуацию? Трансфер не будет маленьким. По моим прикидкам, минимум от 5 миллионов евро. Это тоже важный вопрос.
Чемпионат Нидерландов более открытый, там больше зон для игры, меньше сопротивления. Сперцян может быть там эффективен. Но лично я не слышал об интересе к нему», — приводит Sport24 слова Корнеева.

Сперцян — воспитанник «Краснодара». В сезоне-2022/23 он забил 10 голов и сделал 6 результативных передач в 21 матче за команду во всех турнирах. Портал Transfermarkt.com оценивает стоимость футболиста в 9 миллионов евро.

Источник: https://sport24.ru/news/football/2023-01-23-korneyev-chempionat-gollandii-boleye-otkrytyy-tam-bolshe-zon-dlya-igry-spertsyan-mozhet-byt-tam-effektiven
Игорь Корнеев
Эдуард Сперцян
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РПЛ
ФК Краснодар
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