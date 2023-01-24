Ананидзе считает, что рано сравнивать нынешний «Спартак» с командой Романцева

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе в интервью «СЭ» заявил, что пока что рано сравнивать игру красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля с командой Олега Романцева.

Ранее ряд специалистов и болельщиков проводили параллели между футболом, который демонстрирует нынешний состав «Спартака», и той игрой, что в 90-х — начале 2000-х годов показывала команда под руководством Романцева и Георгия Ярцева.

— Думаю, это преждевременно. Хотя играют хорошо, не так сильно отстают по очкам от «Зенита». Футбол красивый, но все-таки не романцевский, — сказал Ананидзе.

«Спартак» после 17 туров РПЛ сезона-2022/23 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.