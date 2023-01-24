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Сегодня, 09:00

Ананидзе считает, что рано сравнивать нынешний «Спартак» с командой Романцева

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
Максим Алланазаров
Заместитель главного редактора
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Джано Ананидзе.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Бывший полузащитник московского «Спартака» Джано Ананидзе в интервью «СЭ» заявил, что пока что рано сравнивать игру красно-белых под руководством Гильермо Абаскаля с командой Олега Романцева.

Ранее ряд специалистов и болельщиков проводили параллели между футболом, который демонстрирует нынешний состав «Спартака», и той игрой, что в 90-х — начале 2000-х годов показывала команда под руководством Романцева и Георгия Ярцева.

— Думаю, это преждевременно. Хотя играют хорошо, не так сильно отстают по очкам от «Зенита». Футбол красивый, но все-таки не романцевский, — сказал Ананидзе.

«Спартак» после 17 туров РПЛ сезона-2022/23 занимает второе место в турнирной таблице, отставая от лидирующего «Зенита» на шесть очков.

Под руководством Романцева и Ярцева «Спартак» выиграл девять чемпионских титулов за десять лет, в том числе шесть подряд с 1996-го по 2001-й, демонстрируя при этом комбинационный атакующий футбол.

Джано Ананидзе и&nbsp;Артем Дзюба. «Лучший вариант для Дзюбы — «Ростов». Но там Карпин...» Интервью Джано Ананидзе
Джано Ананидзе
Олег Романцев
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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Положение команд
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Хоккей
И В Н П +/- О
1
 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
Результаты / календарь
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30 тур
3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
 - : -
4.03 16:30
Ахмат – Оренбург
 - : -
4.03 19:30
Ростов – Локомотив
 - : -
5.03 14:00
Динамо – Кр. Советов
 - : -
5.03 16:30
Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
Сочи – ЦСКА
 - : -
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ЖК
Г
Владимир Сычевой

Владимир Сычевой

Крылья Советов

 14
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 14
Филипе Силва Малком

Филипе Силва Малком

Зенит

 12
П
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 7
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Эдуард Сперцян

Эдуард Сперцян

Краснодар

 6
И К Ж
Дмитрий Баринов

Дмитрий Баринов

Локомотив

 16 1 3
Олег Дмитриев

Олег Дмитриев

Факел

 16 1 3
Илья Кутепов

Илья Кутепов

Торпедо М

 6 1 2
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