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12 февраля, 13:10

Джикия: «Хорошее рабочее настроение после моего интервью, нет интриг и конфликтов»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Гильермо Абаскаль и Георгий Джикия
Гильермо Абаскаль и Георгий Джикия.
Фото Федор Успенский, «СЭ»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об атмосфере в «Спартаке» после своего громкого интервью о положении в команде.

9 февраля 30-летний защитник заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может не выпускать его на поле по неигровым причинам.

— Прошло несколько дней после вашего мощного медийного выступления. Какие эмоции сейчас?

— Слушайте, все совершенно спокойно. Хорошее рабочее настроение после моего интервью. Прошло несколько дней. Хорошие рабочие отношения. Не будем скрывать, что переговорили с руководителями и сегодня с тренером. Нет интриг, конфликтов. Все настроены только на работу. Что и хотим сделать на сборах и в будущем. Что касается каких-то личных моментов или чего-то, хотел бы закрыть тему каких-то интриг, скандалов, чтобы в будущем мы не возвращались к этому. Хочется сосредоточиться на футболе и на том, чтобы действовать в интересах «Спартака», что является для нас самым главным и приоритетным, — сказал Джикия.

Соглашение Джикии со «Спартаком» истекает в конце текущего сезона. В начале февраля агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что контракт защитника не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Абаскаль.

Георгий Джикия
Футбол
ФК Спартак (Москва)
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Джикия не стал раскрывать подробности разговора с Абаскалем
Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Г
Матео Кассьерра

Матео Кассьерра

Зенит

 14
Бенхамин Гарре

Бенхамин Гарре

Крылья Советов

 8
Джон Кордоба

Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
Квинси Промес

Квинси Промес

Спартак

 6
Максим Глушенков

Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

 15 1 3
Брайан Мансилья

Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

Виктор Мелехин

Ростов

 16 1 5
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