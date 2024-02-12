Джикия: «Хорошее рабочее настроение после моего интервью, нет интриг и конфликтов»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал об атмосфере в «Спартаке» после своего громкого интервью о положении в команде.

9 февраля 30-летний защитник заявил, что главный тренер «Спартака» Гильермо Абаскаль может не выпускать его на поле по неигровым причинам.

— Прошло несколько дней после вашего мощного медийного выступления. Какие эмоции сейчас?

— Слушайте, все совершенно спокойно. Хорошее рабочее настроение после моего интервью. Прошло несколько дней. Хорошие рабочие отношения. Не будем скрывать, что переговорили с руководителями и сегодня с тренером. Нет интриг, конфликтов. Все настроены только на работу. Что и хотим сделать на сборах и в будущем. Что касается каких-то личных моментов или чего-то, хотел бы закрыть тему каких-то интриг, скандалов, чтобы в будущем мы не возвращались к этому. Хочется сосредоточиться на футболе и на том, чтобы действовать в интересах «Спартака», что является для нас самым главным и приоритетным, — сказал Джикия.

Соглашение Джикии со «Спартаком» истекает в конце текущего сезона. В начале февраля агент футболиста Вадим Шпинев заявил, что контракт защитника не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Абаскаль.