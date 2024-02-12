Джикия не стал раскрывать подробности разговора с Абаскалем

Капитан «Спартака» Георгий Джикия не стал раскрывать подробности разговора с главным тренером клуба Гильермо Абаскалем. Он отметил, что были обговорены все вопросы.

9 февраля 30-летний защитник заявил, что Абаскаль может не выпускать его на поле по неигровым причинам.

— Вам самому стало легче?

— Мы проговорили все темы, высказались, так скажем. Поэтому с тех пор, как мы поговорили и обсудили все моменты, все так скажем встало на тот путь, чтобы действовать в интересах «Спартака».

— Если можно рассказать, о чем говорили с главным тренером?

— Понятное дело, что внутренние разговоры не будут мной сказаны. Поэтому без подробностей вам, извиняюсь.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Его соглашение с клубом действует до мая 2024-го. 5 февраля агент 30-летнего футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт защитника с красно-белыми не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.