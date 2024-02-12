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12 февраля, 13:12

Джикия не стал раскрывать подробности разговора с Абаскалем

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Гильермо Абаскаль и Георгий Джикия
Гильермо Абаскаль и Георгий Джикия.
Фото Александр Федоров, «СЭ»

Капитан «Спартака» Георгий Джикия не стал раскрывать подробности разговора с главным тренером клуба Гильермо Абаскалем. Он отметил, что были обговорены все вопросы.

9 февраля 30-летний защитник заявил, что Абаскаль может не выпускать его на поле по неигровым причинам.

— Вам самому стало легче?

— Мы проговорили все темы, высказались, так скажем. Поэтому с тех пор, как мы поговорили и обсудили все моменты, все так скажем встало на тот путь, чтобы действовать в интересах «Спартака».

— Если можно рассказать, о чем говорили с главным тренером?

— Понятное дело, что внутренние разговоры не будут мной сказаны. Поэтому без подробностей вам, извиняюсь.

Джикия выступает за «Спартак» с 2017 года. Его соглашение с клубом действует до мая 2024-го. 5 февраля агент 30-летнего футболиста Вадим Шпинев сообщил, что контракт защитника с красно-белыми не будет продлен, если в клубе останется главный тренер команды Гильермо Абаскаль.

Георгий Джикия
ФК Спартак (Москва)
Гильермо Абаскаль
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Положение команд
Футбол
Хоккей
 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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30 тур
1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
3.03 14:00
Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
3.03 19:00
Балтика – Сочи
 - : -
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Матео Кассьерра

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Бенхамин Гарре

Крылья Советов

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Джон Кордоба

Краснодар

 8
П
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Квинси Промес

Спартак

 6
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Максим Глушенков

Локомотив

 6
Александр Соболев

Александр Соболев

Спартак

 5
И К Ж
Виктор Александров

Виктор Александров

Пари Нижний Новгород

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Брайан Мансилья

Оренбург

 15 1 5
Виктор Мелехин

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