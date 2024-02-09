Джикия: «С Абаскалем прекрасные рабочие отношения»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о ситуации со своим контрактом в московском клубе.

— Общались ли с Амаралом?

— Мы познакомились, поговорили. Была хорошая беседа. Как сказал Вадим Шпинев, так оно и есть, что касается предложения по контракту. А решение приму я сам.

— Есть ли дедлайн по принятию решения о будущем?

— Пока я буду по контракту игроком «Спартака», никаких решений принимать не буду. Я прекрасно понимаю свое положение в «Спартаке». С Абаскалем прекрасные рабочие отношения.