Джикия заявил, что не рассматривает никакие варианты, кроме «Спартака»

Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не рассматривает другие клубы для продолжения карьеры.

— Абаскаль перед турниром сказал, что вы и Бабич будете играть вместе, только если будут травмы.

— Я многое понимаю, мне не 20 лет. Но у меня есть мой путь, моя позиция, мой контракт, мой «Спартак». Как я сочту нужным в этой ситуации, так и поступлю. Сегодня я хочу остаться в команде, помочь ей. Хочу бороться за место в составе. Знаю, что у меня есть контракт, который я выполню до последнего дня. Сейчас не рассматриваю никакие варианты, кроме «Спартака». Никакие варианты об аренде и так далее.

5 февраля агент Джикии Вадим Шпинев, заявил, что контракт игрока со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.