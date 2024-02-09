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9 февраля, 21:09

Джикия заявил, что не рассматривает никакие варианты, кроме «Спартака»

Артем Калинин
Шеф отдела эксклюзивной информации
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Защитник «Спартака» Георгий Джикия заявил, что не рассматривает другие клубы для продолжения карьеры.

— Абаскаль перед турниром сказал, что вы и Бабич будете играть вместе, только если будут травмы.

— Я многое понимаю, мне не 20 лет. Но у меня есть мой путь, моя позиция, мой контракт, мой «Спартак». Как я сочту нужным в этой ситуации, так и поступлю. Сегодня я хочу остаться в команде, помочь ей. Хочу бороться за место в составе. Знаю, что у меня есть контракт, который я выполню до последнего дня. Сейчас не рассматриваю никакие варианты, кроме «Спартака». Никакие варианты об аренде и так далее.

5 февраля агент Джикии Вадим Шпинев, заявил, что контракт игрока со «Спартаком» не будет продлен, если красно-белых продолжит тренировать Гильермо Абаскаль. Действующее соглашение защитника рассчитано до лета этого года.

В текущем сезоне Джикия провел 9 матчей за «Спартак» во всех турнирах. Он выступает за команду с 2017 года.

Георгий Джикия
Футбол
РПЛ
ФК Спартак (Москва)
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 И В Н П +/- О
1
 Краснодар 18 11 5 2 28-14 38
2
 Зенит 18 11 3 4 35-17 36
3
 Динамо 18 8 8 2 29-22 32
4
 Локомотив 18 8 7 3 29-23 31
5
 Спартак 18 9 3 6 27-24 30
6
 Кр. Советов 18 8 5 5 36-27 29
7
 Рубин 18 8 4 6 17-21 28
8
 ЦСКА 18 7 7 4 31-24 28
9
 Пари НН 18 7 3 8 15-16 24
10
 Ростов 18 5 6 7 24-29 21
11
 Факел 18 5 6 7 15-19 21
12
 Урал 18 5 4 9 18-28 19
13
 Ахмат 18 4 5 9 18-23 17
14
 Оренбург 18 3 6 9 19-28 15
15
 Балтика 18 3 4 11 12-24 13
16
 Сочи 18 3 2 13 17-31 11
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1.03 19:00
Ростов – Кр. Советов
 - : -
2.03 14:00
ЦСКА – Оренбург
 - : -
2.03 16:30
Краснодар – Рубин
 - : -
2.03 19:00
Ахмат – Урал
 - : -
2.03 19:30
Зенит – Спартак
 - : -
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Пари НН – Факел
 - : -
3.03 16:30
Динамо – Локомотив
 - : -
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 - : -
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