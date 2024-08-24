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Сегодня, 19:55

Джикия: «Я нахожусь в активном поиске команды, хочется рассмотреть все зарубежные варианты»

Микеле Антонов
Корреспондент
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Бывший защитник «Спартака» Георгий Джикия рассказал о поиске новой команды.

— Я нахожусь в активном поиске команды, — начал Джикия. — Есть варианты. Над ними и работаем.

Есть варианты и в России, хорошие предложения, пока хочется рассмотреть все зарубежные варианты. Я бы хотел попробовать свои силы там и делаю все, что возможно.

Я рассматриваю продолжение в чемпионате Турции. Он мне интересен. Хороший чемпионат, хороший уровень.

— Писали также про «Локомотив». Это реально?

— Много что пишут, «Локомотив» — хорошая команда, я провел там 10 лет. Ничего больше, что писали, нет, — сказал экс-защитник «Спартака».

30-летний Джикия находится в статусе свободного агента после завершения контракта со «Спартаком». Защитник выступал за красно-белых с 2017 года.

Георгий Джикия
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 И В Н П +/- О
1
 Зенит 6 4 2 0 15-1 14
2
 Динамо 5 4 0 1 9-3 12
3
 Локомотив 5 4 0 1 12-5 12
4
 Спартак 6 3 2 1 9-3 11
5
 ЦСКА 6 3 1 2 13-4 10
6
 Рубин 6 3 1 2 11-11 10
7
 Краснодар 5 2 3 0 5-3 9
8
 Ростов 5 2 2 1 7-9 8
9
 Пари НН 5 2 0 3 5-9 6
10
 Химки 5 1 2 2 6-8 5
11
 Оренбург 6 1 2 3 7-11 5
12
 Динамо Мх 6 1 2 3 2-6 5
13
 Акрон 6 1 1 4 7-13 4
14
 Факел 6 1 1 4 2-10 4
15
 Кр. Советов 5 1 0 4 3-11 3
16
 Ахмат 5 0 3 2 1-7 3
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23.08 20:00
Рубин – Динамо Мх
 2 : 0
24.08 15:00
ЦСКА – Акрон
 4 : 0
24.08 17:30
Зенит – Спартак
 0 : 0
24.08 17:30
Факел – Оренбург
 1 : 0
24.08 20:00
Ахмат – Химки
 - : -
25.08 15:00
Кр. Советов – Пари НН
 - : -
25.08 17:30
Динамо – Краснодар
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