Александр Мостовой: «Теперь мы понимаем, что «Спартак» — конкурент «Зениту»

Экс-футболист «Спартака» Александр Мостовой в комментарии для «СЭ» отреагировал на ничью в матче 6-го тура чемпионата России между «Зенитом» и красно-белыми (0:0).

«Теперь мы понимаем, что «Спартак» — конкурент «Зениту». Питерцы должны быть довольны, что отстояли ничью, а «Спартак», думаю, не совсем рад этому результату. Могли бы и выиграть, если бы не Латышонок», — сказал Мостовой «СЭ».

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Акрон».

Константин Передерий