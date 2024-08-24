Станкович — о замене Рябчука в матче с «Зенитом»: «В перерыве у него была кровь во время мочеиспускания»

Главный тренер «Спартака» Деян Станкович рассказал, почему заменил полузащитника Кристофера Мартинса Перейру и защитника Олега Рябчука в матче против «Зенита» (0:0) в 6-м туре РПЛ.

— Мартинса поменяли из-за желтой?

— В вашем вопросе уже ответ. Что касается Рябчука, то замена вынужденная. Он получил повреждение и в перерыве во время мочеиспускания у него была кровь.

— У ваших игроков три желтые карточки в первом тайме...

— Сейчас матч окончен, что тут говорить? Были желтые и были. По ходу встречи какое-то напряжение может возникать. Но сейчас не вижу смысла об этом говорить, — сказал Станкович на пресс-конференции.

«Зенит» (14 очков) продолжает лидировать в РПЛ. «Спартак» (11) поднялся на четвертое место в турнирной таблице.

В следующем туре сине-бело-голубые на выезде сыграют с «Пари НН». Матч пройдет 31 августа. «Спартак» в этот же день на своем поле примет «Акрон».