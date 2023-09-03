Игроки «Спартака» покинули стадион «Краснодара» спустя 2 часа после окончания игры

Футболисты «Спартака» покинули стадион «Краснодара» спустя 2 часа после окончания матча 7-го тура РПЛ с краснодарским клубом.

Нападающий Александр Соболев и полузащитник Антон Зиньковский проходили допинг-тестирование, команда и тренерский штаб дожидалась игроков в раздевалке.

«Краснодар» набрал 17 очков и лидирует в турнирной таблице РПЛ. Команда в текущем сезоне одержала 5 побед и 2 раза сыграла вничью. У «Спартака» четыре матча в РПЛ без побед. Красно-белые занимают 8-е место в чемпионате России (10 баллов).