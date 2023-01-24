Бывший полузащитник «Спартака» Джано Ананидзе в интервью «СЭ» заявил, что красно-белые способны догнать «Зенит» в чемпионской гонке РПЛ.

— Шансы есть всегда. Шесть очков — не так много. Но, разумеется, сделать это очень тяжело, потому что у «Зенита» тоже отличная команда — играют они сильно, — сказал Ананидзе.