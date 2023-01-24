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Круговой о конкуренции «Зенита» со «Спартаком»: «Мы — главные конкуренты сами себе»

Ана Горшкова
Корреспондент
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Защитник «Зенита» Данил Круговой рассказал о том, как проходят зимние сборы команды.

«Сборы проходят плодотворно. Готовимся ко второй части сезона. Надеюсь, проведём оставшиеся матчи как можно лучше, чтобы у конкурентов не появилось даже мыслей нас догнать», — приводит слова Кругового Metaratings.ru.

Также футболист поделился мнением о конкуренции со «Спартаком» в чемпионате страны.

«Мы — главные конкуренты сами себе», — сказал Круговой.

На зимнюю паузу «Зенит» ушел лидером РПЛ-2022/23, опережая «Спартак» на шесть очков.

Источник: https://metaratings.ru/news/krugovoi-o-konkurencii-zenita-so-spartakom-my-glavnye-konkurenty-sami-sebe-222264/
Данил Круговой
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 Зенит 17 13 3 1 47-7 42
2
 Спартак 17 11 3 3 40-18 36
3
 Ростов 17 10 5 2 32-23 35
4
 Динамо 17 8 5 4 33-21 29
5
 ЦСКА 17 8 5 4 30-18 29
6
 Ахмат 17 8 2 7 27-27 26
7
 Оренбург 17 8 1 8 33-37 25
8
 Краснодар 17 7 4 6 31-29 25
9
 Сочи 17 7 4 6 27-32 25
10
 Урал 17 6 3 8 21-28 21
11
 Кр. Советов 17 5 5 7 20-25 20
12
 Н. Новгород 17 5 4 8 22-29 19
13
 Факел 17 1 10 6 21-33 13
14
 Локомотив 17 3 4 10 20-34 13
15
 Химки 17 3 3 11 16-36 12
16
 Торпедо 17 1 3 13 7-30 6
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3.03 19:00
Факел – Химки
 - : -
4.03 14:00
Спартак – Урал
 - : -
4.03 16:30
Зенит – Н. Новгород
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Ахмат – Оренбург
 - : -
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Ростов – Локомотив
 - : -
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Динамо – Кр. Советов
 - : -
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Краснодар – Торпедо
 - : -
5.03 19:30
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Квинси Промес

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Спартак

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Зенит

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