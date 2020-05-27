Дзагоев назвал лучший матч в своей карьере за ЦСКА

Полузащитник ЦСКА Алан Дзагоев рассказал, какой из своих матчей он считает лучшим за период выступлений в составе московских армейцев.

— Есть ли игра, которая запомнилась тебе больше всего? После которой ты сказал себе: «Да, это был наш лучший матч».

— Таких игр было очень много, но первое, что приходит на ум — ответный матч отбора в Лиге чемпионов со «Спортингом» в 2015 году. Тогда мы проиграли на выезде и дома «горели» после первого тайма, но за 45 минут сумели все перевернуть и забить три мяча. Это были сумасшедшие эмоции. «Спортинг» тогда нас недооценил, а мы смогли показать себя. Вроде всего лишь вышли в групповой этап, но радости было, как будто выиграли Лигу чемпионов. Всегда запоминаются матчи с сильными командами, в которых проявляешь характер. Еще назову ничью 3:3 с «Манчестер Юнайтед» на «Олд Траффорд»: с одной стороны, упустили победу в концовке, но с другой — взяли очко на выезде у такой легендарной команды, — цитирует Дзагоева GQ.

29-летний Алан Дзагоев в текущем сезоне провел семь матчей за ЦСКА. Он играет за первую команду армейцев с 2008 года. Футболист трижды выиграл чемпионат России и четыре раза — Кубок страны.