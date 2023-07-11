Дюрица назвал «Локомотив» лучшим клубом РПЛ по работе с молодежью

Бывший футболист «Локомотива» и сборной Словакии Ян Дюрица высказался о работе железнодорожников с молодыми игроками.

«В «Локомотиве» всегда особое внимание уделяют молодым игрокам. Далеко не в каждом клубе на молодежь делают ставку и дают много игрового времени. Красно-зеленые выпускают очень много талантливых футболистов — чего только стоят Хвича и Миранчук, которые сейчас играют в одном из сильнейших чемпионатов Европы. В составе железнодорожников всегда много воспитанников. Думаю, «Локомотив» — лучший клуб РПЛ по работе с молодыми футболистами», — приводит слова Дюрицы «РБ Спорт».

Сезон-2022/23 «Локомотив» завершил на 8-м месте в чемпионате России.