Барбоза заявил, что Вендел отпугивает топ-клубы своим поведением
Известный футбольный агент Паулу Барбоза раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела за отсутствие на сборах петербуржцев.
«Неудивительно, что Вендел до сих пор не приехал на сборы «Зенита». Я уже говорил, что у Вендела были похожие проблемы и в Португалии, когда он играл в «Спортинге». Вендел поступает так не в первый раз. Это говорит об отсутствии профессионализма и о том, как игрок относится к своей команде. Своим поведением Вендел отпугивает топ-клубы, его никто не захочет подписывать. Сомневаюсь, что достойный клуб решит его купить после этого. Профессионал должен выполнять условия контракта», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».
1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Всего за петербуржцев он провел 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт 25-летнего бразильца с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.
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1
|Зенит
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2
|ЦСКА
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3
|Спартак
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4
|Ростов
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5
|Ахмат
|0
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|0-0
|0
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6
|Краснодар
|0
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|0-0
|0
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7
|Оренбург
|0
|0
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|0-0
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8
|Локомотив
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9
|Динамо
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|0-0
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10
|Сочи
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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11
|Урал
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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12
|Кр. Советов
|0
|0
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|0-0
|0
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13
|Пари НН
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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14
|Факел
|0
|0
|0
|0
|0-0
|0
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15
|Рубин
|0
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|0
|0
|0-0
|0
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16
|Балтика
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|0
|0
|0-0
|0
|21.07
|19:00
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Динамо – Краснодар
|- : -
|22.07
|13:00
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Урал – ЦСКА
|- : -
|22.07
|15:15
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Пари НН – Зенит
|- : -
|22.07
|17:30
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Локомотив – Рубин
|- : -
|22.07
|20:00
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Ахмат – Кр. Советов
|- : -
|23.07
|17:30
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Спартак – Оренбург
|- : -
|23.07
|20:00
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Ростов – Факел
|- : -
|23.07
|20:00
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Сочи – Балтика
|- : -