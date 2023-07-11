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Барбоза заявил, что Вендел отпугивает топ-клубы своим поведением

Владислав Гаврилин
Корреспондент
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Известный футбольный агент Паулу Барбоза раскритиковал полузащитника «Зенита» Вендела за отсутствие на сборах петербуржцев.

«Неудивительно, что Вендел до сих пор не приехал на сборы «Зенита». Я уже говорил, что у Вендела были похожие проблемы и в Португалии, когда он играл в «Спортинге». Вендел поступает так не в первый раз. Это говорит об отсутствии профессионализма и о том, как игрок относится к своей команде. Своим поведением Вендел отпугивает топ-клубы, его никто не захочет подписывать. Сомневаюсь, что достойный клуб решит его купить после этого. Профессионал должен выполнять условия контракта», — приводит слова Барбозы «РБ Спорт».

1 июля главный тренер «Зенита» Сергей Семак заявил, что клуб разрешил футболисту искать другую команду. Вендел перешел в «Зенит» в 2020 году. Всего за петербуржцев он провел 88 матчей, в которых забил 15 голов и отдал 13 результативных передач. Действующий контракт 25-летнего бразильца с командой из Санкт-Петербурга рассчитан до лета 2027 года.

Источник: https://bookmaker-ratings.ru/news/agent-barboza-vendel-svoim-povedeniem-otpugivaet-top-kluby-ego-nikto-ne-zahochet-podpisy-vat/
Маркус Вендел Вале да Силва (Вендел)
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