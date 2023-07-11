Гойкович не считает уход Лички из «Оренбурга» предательством

Защитник «Оренбурга» Ренато Гойкович прокомментировал уход из клуба Марцела Лички.

«Можно ли расценивать уход Лички как предательство? Конечно, нет! Это просто футбол, работа. Человек выбрал для себя лучшую дорогу, клуб, в котором больше бюджет, больше зарплата, комфортнее условия. Каждый хочет работать там, где лучше. Все в команде отнеслись с пониманием. Да, жалко, потому что мы достигли хороших результатов и хотели продолжать. Все-таки он знает каждого в команде, мы провели много времени вместе, и с ним могло бы быть полегче. Но сейчас пришел новый тренер, нужно понять его требования и стараться повторить результат прошлого сезона», — приводит слова Гойковича «РБ Спорт».

Марцел Личка возглавил «Динамо» 22 июня. Чех подписал контракт с клубом до конца сезона-2023/24 с опцией продления еще на два года.

В прошлом сезоне бело-голубые заняли девятое место в РПЛ с 45 очками в 30 матчах.