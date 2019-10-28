Дюпин, Давиташвили и Уремович — лучшие игроки «Рубина» в матче с «Уралом» по версии болельщиков казанцев
13:50
Игроки «Рубина» вратарь Юрий Дюпин, полузащитник Зурико Давиташвили и защитник Филип Уремович признаны лучшими игроками матча 14-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0) по версии болельщиков казанской команды.
Юрий Дюпин, Зурико и Филип Уремович — лучшие игроки матча #РубинУрал по версии болельщиков ?— «Рубин» Казань (@fcrk) October 28, 2019
Голосование проводилось на сайте https://t.co/sHtUgOQhxW pic.twitter.com/pk9gR7RRT2
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