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Дюпин, Давиташвили и Уремович — лучшие игроки «Рубина» в матче с «Уралом» по версии болельщиков казанцев

13:50
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Игроки «Рубина» вратарь Юрий Дюпин, полузащитник Зурико Давиташвили и защитник Филип Уремович признаны лучшими игроками матча 14-го тура чемпионата России с «Уралом» (0:0) по версии болельщиков казанской команды.

Чемпионат России по футболу: турнирная таблица РПЛ, новости и обзоры, расписание и результаты игр

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Материалы сюжета: РПЛ-2019/2020. 14-й тур. «Локо» — «Спартак», ЦСКА — «Динамо» и другие матчи




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