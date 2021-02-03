Дюков: «РФС не собирался делать руководителем РПЛ ни Алаева, ни Митрофанова. Об этом даже никто не думал»

Президент РФС Александр Дюков в эксклюзивном интервью главному редактору «СЭ» Максиму Максимову рассказал о ситуации в премьер-лиге и выборах главы организации.

— Как в целом оцениваете деятельность РПЛ? — вопрос Дюкову.

— Уже говорил, что по сравнению с нулевыми лига изменилась. Можно просто посмотреть записи матчей из 2000-х и сравнить.

— Понимаю, но я имею в виду руководство лиги. Насколько оно готово к реформам?

— РПЛ изменилась при этом руководстве — современные стадионы, качественные поля, высокий уровень организации, рост посещаемости, ребрендинг. При этом говорить, что в лиге все идеально, нельзя — ей есть над чем работать. Безусловно, нужно повышать зрелищность футбола, конкурентоспособность наших клубов, в том числе и в Европе, больше зарабатывать на продаже телевизионных прав, привлекать новых партнеров-спонсоров. Процесс изменений — это перманентный процесс.

— Ситуация с переизбранием Сергея Прядкина на пост главы РПЛ, которая произошла год назад, выглядела очень странно. Сначала президента лиги переизбрали, причем это было быстро и неожиданно для всех. Чуть позже признали выборы нелегитимными, устроили новые, снова переизбрали. Вы тоже участвовали в тех событиях. Что это было?

— Все очень просто, мы уже неоднократно это комментировали. На выборах, которые состоялись в январе прошлого года, не был соблюден ряд принципов и требований, которые предъявляются регламентами ФИФА и РФС. Мы настояли на том, чтобы это было сделано.

— Это очень официальный ответ.

— А что нового вы хотите услышать? Я вам рассказываю, как это было. В разных СМИ называли и Александра Алаева, и Максима Митрофанова, писали, что РФС планировал сделать их руководителями РПЛ. На самом деле это домыслы, которые не имеют под собой никаких оснований. Об этом даже никто не думал.

Напомним, что Сергей Прядкин был переизбран президентом РПЛ на пятилетний срок в марте 2020 года.

(Максим Максимов)

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