Дюков об идее увеличить число клубов в РПЛ: «Мы хотим получить еще два «автобуса»?»

Президент РФС Александр Дюков в эксклюзивном интервью главному редактору «СЭ» Максиму Максимову высказался о возможных реформах в премьер-лиге.

— Что скажете о cистеме проведения чемпионата России? Сейчас много разговоров о новой формуле РПЛ.

— В медиа появляется разная информация, озвучиваются и обсуждаются разные подходы.

— В последнее время много инсайдов, что турнир может быть разделен на группы, что может быть введен плей-офф.

— Считаю, что сокращать число участников абсолютно неправильно, это окажет демотивирующее действие и приведет к снижению заинтересованности регионов в развитии футбола. Что касается расширения, то уже отвечал на этот вопрос: в долгосрочной перспективе мы должны к этому прийти, но пока не видно 18 клубов, которые были бы готовы и финансово, и инфраструктурно.

— Честно говоря, не видно и 16...

— Не менее важно соответствовать уровню РПЛ и по спортивной составляющей. Мы хотим получить еще два «автобуса» в премьер-лиге? Эти два «автобуса» не добавят зрелищности и не помогут нашим клубам лучше подготовиться к еврокубкам.

— Мне кажется этот вопрос очень важным, но я до конца не понял вашу позицию. С одной стороны, вы говорите, что нам надо повышать интенсивность матчей, что достигается сокращением участников и увеличением топ-игр. Но в то же время утверждаете, что сокращение негативно скажется на общем развитии футбола.

— В данный момент если что-то и менять, то не число участников РПЛ, а формат, который даст большее количество действительно высокоинтенсивных, конкурентных матчей, что позволит нашим клубам увеличить доходы и лучше подготовиться к еврокубкам.

— Руководство РПЛ к этому готово?

— Российская премьер-лига изучает различные форматы.

Ранее появилась информация, что существует проект реформы РПЛ, при котором в лиге будет 24 клуба, но ее разобьют на два дивизиона — РПЛ-1 и РПЛ-2, в каждом по 12 участников.

(Максим Максимов)

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