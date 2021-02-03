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Дюков не удивился, что РПЛ не выдвинула в исполком РФС Федуна и Гинера

09:30
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
Леонид Федун. Фото Дарья Исаева., "СЭ"
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Глава РФС Александр Дюков в эксклюзивном интервью главному редактору «СЭ» Максиму Максимову поделился мнением о решении премьер-лиги не выдвигать от РПЛ в исполком футбольного союза владельца «Спартака» Леонида Федуна и президента ЦСКА Евгения Гинера.

— В принципе я уже давно ничему не удивляюсь. Не пытался выяснить, что произошло, могу только предположить, — сказал Дюков. — Выборами нужно заниматься. Юрий Соловьев, Рустем Сайманов и Сергей Галицкий, наверное, больше времени уделили этому вопросу. Что касается РФС — исходя из того, что они лично сделали для российского футбола, исходя из их роли и важности клубов, которые они представляют, я выдвинул их в исполком РФС по своей квоте.

Отметим, что выборы в исполком РФС состоятся 4 февраля на внеочередной конференции организации.

(Максим Максимов)

Полностью интервью Александра Дюкова

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