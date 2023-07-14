Дюков рассказал о сотрудничестве РФС с УЕФА

Президент РФС Александр Дюков высказался о взаимодействии организации с УЕФА.

«Сотрудничество с УЕФА идет по всем направлениям, кроме проведения международных матчей. Также нам поступят деньги за игроков, которые принимали участие в чемпионате мира», — сказал Дюков.

Российские команды с 2022 года отстранены от участия в международных турнирах под эгидой УЕФА и ФИФА.